Masella: don Giovanni Zampaglione ha benedetto le nuove giostrine

di Claudia Pugliese– Oggi, dopo la messa domenicale delle 11, a Masella, nell’area giochi adiacente la Chiesa, don Giovanni Zampaglione ha benedetto le nuove giostrine, fornite dall’amministrazione comunale. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco Maria Foti, dell’assessore Vincenzo Monterosso e della comunità, protagonisti tra tutti i bambini, che quotidianamente vivono questo luogo con spensieratezza e allegria. Il primo cittadino di Montebello ha affermato che verranno successivamente aggiunte altre giostrine mancanti. La stessa ha comunicato, altresì, che la giunta comunale ha già deliberato sulla sistemazione del campetto comunale. Si spera, pertanto, che presto venga fatta la gara per poter procedere alla sistemazione del campetto, tanto atteso, soprattutto dai bambini e giovani masellesi. “È da anni – afferma don Zampaglione – che i miei ragazzi aspettano di giocare in questo campo di calcio, che oggi è un campo incolto. L’attesa (forse) è finita! Spero che il campo di calcetto venga, perciò, realizzato in tempi rapidi, in maniera da stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito. Sursum corda semper”.

Del resto, Jorge Luis Borges afferma, infatti, che “ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la strada, lì ricomincia la storia del calcio”. Peraltro, in queste borgate periferiche sono pochi, o addirittura mancano completamente, i luoghi d’uso comune per la collettività.