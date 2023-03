MeglioQuesto, Saladini presenta il piano strategico e fissa gli obiettivi per i prossimi tre anni

StrettoWeb

“Abbiamo presentato alla comunità di investitori e stakeholders il piano strategico di MeglioQuesto sviluppato con il supporto di Deloitte . Oggi insieme alle nostre persone fissiamo gli obiettivi di crescita per il prossimo triennio. Le leve essenziali, i motori della nostra crescita saranno persone e tecnologia. Grazie a Luigi Capitanio, Senior Partner di Monitor Deloitte e a tutto il suo team per aver condiviso con noi l’inizio di questo viaggio”. Così, sui propri canali social, il proprietario della Reggina Felice Saladini annuncia di aver presentato il piano strategico del suo gruppo, MeglioQuesto, fissando gli obiettivi per i prossimi tre anni.

“MeglioQuesto, azienda quotata all’Euronext Growth Milan tra i principali operatori italiani nel settore della customer experience – si legge su Adnkronos – si afferma come un phygital marketplace, unico a poter offrire consulenza e servizi per vendere e acquistare, integrando perfettamente i canali fisici e digitali, una piattaforma innovativa in grado di soddisfare i bisogni dei consumatori e misurarne i comportamenti in tempo reale”.

“La strategia prevede il rinnovo dell’offerta B2B e l’espansione nel B2C: ogni touchpoint diventa motore di lead generation e fonte di business. A questo scopo il Gruppo continua a valorizzare le sinergie commerciali e operative di Gruppo attraverso l’adozione di una strategia commerciale differenziata a seconda dei diversi profili di clienti e un approccio commerciale integrato tra specializzazione di servizio e competenze verticali di settore”.

“La nostra vision a 3 anni – commenta Saladini – è affermarci come Phygital Marketplace e diventare leader della Phygital Audience. Le prospettive per il triennio 23-25 confermano il tasso di crescita double-digit dei ricavi e dell’Ebitda, con un netto miglioramento della posizione finanziaria. La crescita è assicurata da fondamentali solidi, un Piano Strategico concreto, capace di unire la nostra competenza con una visione del futuro imminente, articolata e accurata”.

“Il volano della nostra crescita sono le competenze ed esperienze in ambito Customer Acquisition e Customer Management, unite all’ampio patrimonio di dati commerciali che ci permettono di creare una moltiplicazione funzionale delle offerte e beneficio dei clienti. Inoltre, la cultura Esg sempre più integrata nella strategia complessiva del Gruppo ci consentirà di generare valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder”.