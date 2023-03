StrettoWeb

Svolta improvvisa nel processo che vede imputato Matteo Messina Denaro con l’accusa di essere fra i mandanti delle stragi Falcone e Borsellino. Lorenza Guttadauro, nipote e avvocato del padrino di Castelvetrano, non sarà presente nell’aula della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta per difendere lo zio condannato in primo grado all’ergastolo. L’avvocato ha rinunciato al mandato.

La notizia arriva a pochi giorni dall’arresto della madre di Lorenza Guttadauro, Rosalia, sorella del padrino e accusata di associazione mafiosa per aver gestito la cassa della famiglia ed essere stata un membro fondamentale per la comunicazione del boss durante la latitanza.

Nei pizzini veniva chiama “Fragolone”. Insieme al suo tanti al tri nomi in codice come “Ciliegia”, “Fragolina”, “Parmigiano”, “Reparto”, “Condor”, “W” che il pool coordinato dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e l’aggiunto Paolo Guido sta cercando di abbinare a un’identità.

Lorenza Guttadauro, per ora, continuerà a difendere Matteo Messina Denaro negli altri ambiti legali. Recente la battaglia per permettere al boss di lasciare la cella al 41 bis in favore di un posto in ospedale nel quale gestire in maniera migliore le sue condizioni di salute.