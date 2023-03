Mastella: “Schlein sposta l’asse politico più a sinistra”

StrettoWeb

“Molti non hanno votato anche essendo del PD. Schlein ha vinto e sposta l’asse politico più a sinistra. Ovvio che ora i Cinque stelle perderanno voti in favore del Pd. Voglio dire ad alcuni esponenti che la semplice alleanza Pd e Cinque stelle non basta. Non ci sono le condizioni. L’ultima volta è stata con l’Ulivo e quando c’era Bertinotti. Se un suicidio è annunciato, come quello che ha fatto Letta, con l’allenza con Fratoianni e Aboubakar Soumahoro, si perde partenza”. Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento, intervenuto nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.

“Il pd di Veltroni non esiste più perché la mescolanza non ha distillato un prodotto che ha avuto grandi apporti al Paese. Io rifiutai di entrare all’interno di questo strano strumento politico. Quello è stato il fallimento. La Schlein è una novità, ma la difficoltà obiettiva è l’identità e quella rimane. Fioroni e Schlein hanno culture diverse, possono allearsi ma non vivere nello stesso partito”, conclude Mastella.