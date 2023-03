MArRC, le bandiere dell’Europa e dell’Italia insieme ai Bronzi di Riace

StrettoWeb

Prosegue senza sosta la presenza degli studenti delle scuole in queste settimane al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Con una sorpresa in più: oggi 17 e domani 18 marzo, insieme agli altri

visitatori del MArRC, potranno ammirare i magnifici Bronzi di Riace e di Porticello con accanto la bandiera italiana e quella europea. Per due giorni, infatti, questi simboli del nostro Stato, che quotidianamente sventolano sulla facciata del Museo, saranno esposti anche nel suggestivo spazio della Sala Bronzi per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera e per onorare la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.

“Il 17 marzo – ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – è una data identitaria. Celebriamo oggi l’anniversario dello sforzo risorgimentale che portò alla nascita dello Stato italiano e di quei valori che devono contraddistinguere sempre l’impegno di tutti per una Patria unita e libera. La Costituzione, l’Inno degli italiani e la Bandiera sono gli elementi fondanti della Nazione e il faro che guida il nostro agire quotidiano”.

Per il giorno successivo, invece, è stata fissata la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita con la legge n. 35 del 2021 per conservare e rinnovare il ricordo di tutte le persone decedute a causa della pandemia da Covid-19. “Con questo gesto – commenta il direttore del Museo, Carmelo Malacrino – abbiamo voluto sottolineare il profondo legame tra lo Stato Italiano e il suo ricchissimo patrimonio culturale. Un legame sancito dalla stessa Costituzione, e in particolare dall’art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

“I Bronzi di Riace – aggiunge Malacrino – dalla loro scoperta sono diventati un’icona non solo della Calabria, ma di tutta l’Italia nel mondo. Allo stesso tempo le due bandiere, esposte accanto all’immutabile bellezza delle due statue, saranno un modo per rendere omaggio al ricordo delle tante vittime della pandemia, una tragedia che ha segnato in maniera indelebile tutta la nostra società”.