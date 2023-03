Maratona di Roma: il calabrese Antonio Rao batte il record mondiale a 90 anni

StrettoWeb

90 anni e non sentirli: è proprio il caso di Antonio Rao, maratoneta di origine calabrese che è passato alla storia con un nuovo record all’Acea Run Rome The Marathon di domenica scorsa. Spinto da una profonda passione, Rao – romano d’adozione – ha da sempre dedicato il suo tempo alla maratona, uno sport che gli ha permesso di trovare un benessere fisico e mentale che si rispecchia pienamente nei grandi risultati che porta a casa da tanti anni. Antonio infatti, non solo è famoso nell’ambiente dei maratoneti romani perché legato all’Atletica Monte Mario, ma anche come uno dei 18 tesserati alla Fidal M90 e come primatista nella sua categoria.

Domenica 19 marzo, giorno che lo ha visto vincitore alla maratona di Roma, Antonio Rao ha scritto la storia: oltre ad essere primatista italiano, ha alzato l’asticella al massimo, segnando anche il record europeo e mondiale completando il tragitto di oltre 42 km in 6h 14’ 44. Classe 1933, un fisico che fa invidia ad un trentenne e la voglia di dimostrare che “volere è potere”: così Antonio scala la vetta più alta e dimostra, con la sua vittoria, che l’età è davvero solo un numero.