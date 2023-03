Maltempo, nubifragi in Calabria e forte vento di maestrale sullo Stretto per il colpo di coda dell’inverno

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Infuria il maltempo su Calabria e Sicilia in queste ore: forti piogge e temporali stanno colpendo la Calabria tirrenica e in modo particolare cosentino e lametino, dove sono caduti oltre 50mm di pioggia tra Catena Costiera, Reventino e Sila. Un forte vento di maestrale soffia impetuoso su tutto il territorio con raffiche che hanno superato i 70km/h sia a Lamezia Terme che a Reggio Calabria, nello Stretto di Messina, con mareggiate sulle coste esposte.

Oltre al maltempo, si registra anche un brusco calo delle temperature che è comunque ancora parziale rispetto a quello atteso nella notte, quando tornerà il freddo invernale. Domani, Giovedì 16 Marzo, sarà il giorno più freddo di questo vero e proprio colpo di coda dell’inverno, ma le condizioni meteo miglioreranno gradualmente con schiarite via via sempre più ampie nel corso della giornata. Persisterà però un forte vento di tramontana sul mar Jonio e nelle zone joniche della Calabria, con raffiche fino a 80km/h (quindi più forte del maestrale di oggi) su Crotone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: