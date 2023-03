StrettoWeb

Scilla è sicuramente tra le mete preferite dei turisti che si recano in Calabria in particolar modo in estate. Punta di diamante della Costa Viola, con il straordinario borgo di Chianalea ed il Castello Ruffo, da Scilla è possibile scorgere la straordinarietà dello Stretto di Messina e delle Isole Eolie.

Incantevoli le immagini di Renzo Pellicano di questa sera di Scilla, dove è possibile notare l’unicità del territorio e la sua magia.