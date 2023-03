Lukashenko avvisa il suo popolo: “terza guerra mondiale nucleare in arrivo”

StrettoWeb

La terza guerra mondiale con incendi nucleari sarebbe sempre più concreta. E’ quanto dichiarato dal presidente bielorusso Aljaksandr Lukashenko, citato dalle agenzie russe. Ha anche aggiunto che c’è un solo modo per risolvere il problema in ucraina: “colloqui senza precondizioni” che “devono essere avviati subito“. Una “tregua” immediata sulle linee attuali in Ucraina è stata proposta dal presidente Lukashenko in un messaggio al Parlamento bielorusso. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

“Mi assumo il rischio – ha detto Lukashenko – di proporre che le attività militari vengano sospese senza che le parti possano spostare equipaggiamenti militari e raggruppare le truppe“. Tra le parti dovrebbero essere inoltre avviati “negoziati senza precondizioni“, che secondo Lukashenko sono “il solo modo” di arrivare alla pace. Il presidente bielorusso ha definito “ridicolo” il decreto firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che vieta per legge di tenere negoziati di pace. Russia e Ucraina capiscono che “non possono cercare una vittoria a tutti i costi“, ha chiosato Lukashenko, citato dall’agenzia russa Tass.

Aleksandr Lukashenko ha dichiarato inoltre che una controffensiva delle forze ucraine potrebbe “cancellare ogni speranza di un processo negoziale e portare a un’escalation irreversibile del conflitto“. “Ora si parla molto di una controffensiva delle forze armate ucraine. Secondo me, questo è estremamente pericoloso. Questa è la cosa peggiore che sia possibile nelle condizioni attuali perché può cancellare ogni speranza di un processo negoziale e portare a un’escalation irreversibile del conflitto“, ha concluso il presidente Bielorusso.