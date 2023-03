L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per Aprile 2023

StrettoWeb

Il grande maestro Abdullah Bin Abdul Al Surace arricchisce la nuova rubrica di StrettoWeb con una nuova puntata dell'”L’Oroscopo Perfetto” per aprile 2023. Vediamo di seguito i dettagli per tutti i segni zodiacali.

APRILE

Una crisi mistica potrebbe scombussolare le vostre certezze. La brutta posizione dei satelliti di Giove non vi aiuterà a superare il problema. Potrete trovare sollievo solo nell’assunzione smodata di cibi e bevande.

TORO

Per i maschi sposati/accoppiati dell’Acquario: attenzioni ai fornitori/estranei che dovessero frequentare casa vostra durante questo mese (idraulici, elettricisti, fattorini ecc.); gli astri indicano una eccezionale disponibilità di vostra moglie/compagna/compagno verso avventure estemporanee con soggetti terzi tra le mura domestiche. Per le donne sposate/accoppiate dell’Acquario, il mese si preannuncia invece foriero di nuove e soddisfacenti conoscenze.

GEMELLI

Per i Gemelli si preannuncia un mese in cui vi verrà a mancare qualcosa. Venere e Marte posizionati in modo inedito indicherebbero che, nell’utilizzo della toilette di un locale pubblico, vi accorgerete dell’assenza di carta igienica se non quando sarà ormai troppo tardi.

CANCRO

Per i cancerini, invece, nessun problema in vista: la vostra atavica stitichezza vi accompagnerà anche questo mese. Al riguardo, sarà meglio evitare di ingurgitare intrugli e pastiglie: se non finisce il mese sarà tutto inutile.

LEONE

Mese delicato per i nati nel segno del leone. Gli astri prevedono che incontrando la vostra vecchia maestra della scuola elementare, già pensionata da oltre vent’anni, sarete pervasi da una ossessionante attrazione sessuale verso di lei, per giunta durante una funzione religiosa e che non sarete in grado di controllarla, nell’imbarazzo generale.

VERGINE

Un continuo ed irresistibile prurito in un orecchio vi tormenterà durante una riunione di condominio. Gli astri consigliano, nell’eventualità, di fare una delega al fine di evitare imbarazzanti situazioni.

BILANCIA

Se il vostro condominio ha deliberato di fruire del bonus facciate, state attenti! Gli astri non sono molto chiari al riguardo, ma meglio evitare di innaffiare le piante sul balcone di casa: l’infelice posizione congiunta dei satelliti Strarlink e della Luna predice elevate probabilità di inciampare rovinosamente in una impalcatura edile. Grazie a Mercurio in posizione benevola, nessun problema invece per chi fruisce del 110%.

SCORPIONE

La combinazione aberrante di Marte e Urano vi procurerà fastidiosi e imbarazzanti problemi di digestione, che potrebbero generare spiacevoli ripercussioni nella vostra vita sociale: evitare assolutamente di mangiare legumi.

SAGITTARIO

Gli indicatori astrali suggeriscono ai nati sotto questo segno di non partecipare ad eventi pubblici. La contemporaneità di un missile ipersonico russo segretamente in orbita e del previsto passaggio ravvicinato di un asteroide, annunciano un mese in cui sarete pervasi dagli istinti animaleschi più profondi.

CAPRICORNO

Uomini e donne Capricorno, evitate per tutto il mese, ove doveste trascorrere la notte in cuccette ferroviarie o navali, di scegliere quelle superiori. Le complesse anomalie dell’orbita di Urano e di Plutone indicano un elevatissimo rischio di cadere dal letto.

ACQUARIO

Un imbarazzante formicolio nelle parti intime vi perseguiterà per la prima parte mese del mese. Ogni terapia si manifesterà inutile. In compenso, a partire dal 15 del mese, i sintomi dovrebbero progressivamente diminuire e cessare per giorno 28.

PESCI

Elevata probabilità per l’uomo Pesce di soffrire, questo mese, di problemi alla prostata. Per la donna Pesce invece, si preannuncia la solita routine. la perversa posizione di Urano sconsiglia il consumo di banane.