Locri, Rosanna Scopelliti incontrerà gli studenti del Liceo “Zaleuco”

Sarà una giornata di forte legalità e testimonianza, quella che si terrà lunedì 13 Marzo, dalle ore 10.30, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino. Oltre alla presenza di tanti rappresentanti dell’Amministrazione locale e regionale, e delle forze dell’ordine, anche e soprattutto quella della figlia del magistrato, Rosanna Scopelliti.

Il suo prezioso intervento e il suo impegno continuo, con tante iniziative nel sociale e per le scuole, sono il simbolo di quella terra che non si vuole arrendere a certe mentalità di potere, ma che vuole trasmettere speranza e propositività. E questo puntando sulle nuove generazioni, a cui rimarrà in mano il futuro, che deve poggiare su pilastri di rispetto civile e responsabilità sociale, attraverso la sinergia tra scuola, famiglia e società. “Il giudice può essere popolare o impopolare, ma deve fare anzitutto il proprio dovere” (Antonino Scopelliti).