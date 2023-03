Letizia Moratti si organizza per le Europee, al lavoro per una lista comune con Cateno De Luca

StrettoWeb

Prende forma uno schieramento politico che mette insieme varie forze politiche e movimenti in vista delle elezioni Europee del 2024. Letizia Moratti, già sindaco di Milano e vicepresidente della Lombardia, in un incontro a San Patrignano ha lanciato la propria proposta, che vede coinvolto l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, presente all’evento, di una lista nazionale mettendo Bruxelles nel mirino.

è uscita allo scoperto, proponendo di lanciare un partito su cui far convergere realtà civiche in vista delle elezioni europee del 2024. Una notizia che aleggiava nell’aria, visto che secondo alcune indiscrezioni Moratti negli ultimi mesi si era avvicinata all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca e al suo movimento ‘Sud chiama Nord’ mettendo

Moratti spiega il nuovo progetto: “la creazione di una formazione che non sarà un partito personale con una costruzione verticistica e non avrà un leader che si impossessa di un’area che viene gestita con criteri privatistici con il conseguente depauperamento dei contenuti”. Nella sua mente c’è invece uno schieramento che “può essere immaginato come una piramide rovesciata, che abbia al vertice la base delle diverse esperienze locali e alla base un vertice che deve unificare le varie istanze”. “Non è necessario essere noi i leader i leader possono essere dei giovani, noi possiamo essere quelli che aprono la strada. E questo potrebbe essere davvero il nostro apporto più importante”, conclude.