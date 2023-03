Una big ex Grillina sposa Cateno De Luca: è la nuova portavoce di Sud Chiama Nord

StrettoWeb

Laura Castelli, già vice ministro dell’Economia del Movimento 5 Stelle, è la nuova portavoce di Sud chiama Nord, il movimento fondato da Cateno De Luca.

“Con Castelli ci siamo conosciuti anni fa quando io ero sindaco di Messina e ci siamo beccati durante un confronto per il salvataggio delle ex province della Sicilia. Laura comprese subito che la mia presa di posizione era fondata e trovò la giusta soluzione per risolvere le criticità che avevo messo in bella vista”, rimarca De Luca.