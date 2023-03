Lamezia Terme: “Coltiva la mente”, il progetto che omaggia Jole Santelli

StrettoWeb

Sabato 18 marzo 2023 alle ore 16.00, presso le cantine Lenti/Statti in contrada Lenti a Lamezia Terme, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Coltiva la mente” promosso dall’Associazione Jole Santelli. Il progetto rientra nell’ambito della Legge Regionale n. 38 del 23 novembre 2022 di promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli e si propone di sviluppare percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale di individui fragili valorizzando al contempo le risorse agricole e ambientali del territorio calabrese.

Grazie a “Coltiva la mente” saranno realizzati percorsi di inclusione lavorativa e sociale all’interno di aziende agricole destinati a 40 giovani che vivono in contesti familiari difficili o che sono ospiti in Case Famiglia e Case Accoglienza operanti in Calabria nello specifico

nei comuni di Celico, Castrovillari, Cosenza, Caulonia e Lamezia Terme. La coltivazione della terra e la cura degli animali saranno strumenti preziosi per costruire il recupero psicofisico dell’individuo.

Molteplici sono i campi di attività che legano il mondo agricolo alle competenze del sociale, dell’educazione e della formazione; le specificità del mondo dell’agricoltura – spazi, tempi, cicli biologici e stili di vita – possono essere declinati come strumenti di inclusione, interazione, socializzazione e formazione. Al termine del progetto “Coltiva la mente” sarà redatta una relazione volta a illustrare la

funzione terapeutica, riabilitativa e di inclusione sociale dei percorsi avviati.

Hanno dato disponibilità le aziende agricole Torre di Mezzo di Castrovillari, l’azienda Lenti/Statti di Lamezia Terme e l’azienda G.R. Macrì di Gerace. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati obiettivi, ambiti e modalità di attuazione del progetto con i differenti ambiti d’azione degli altri attori agenti dell’iniziativa. Saranno presenti in conferenza stampa: i rappresentanti delle aziende Lenti/Statti, G.R. Macrì, Torre di Mezzo, referenti del mondo dell’associazionismo, i delegati delle Case Famiglia/Case Accoglienza, Paola Santelli e Roberta Santelli, rappresentanti Associazione Jole Santelli e l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo.