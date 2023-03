Laino Borgo in festa per i 100 anni di nonna Rosina

StrettoWeb

Rosa Barletta, un secolo di vita e una patrimonio di vita che diventa esempio per le nuove generazioni. Zia Rosina, come la chiamano tutti con affetto, è la centenaria festeggiata a Laino Borgo dalla famiglia (due figli e quattro nipoti) insieme all’amministrazione comunale che con il sindaco, Mariangelina Russo, ha voluto tributarle una targa in segno di affetto a nome della comunità intera.

“Concittadina esemplare – è scritto nell’omaggio alla nonnina centenaria – nell’impegno familiare e ammirevole nella dedizione quotidiana ai sacrifici di una vita. Un patrimonio – ha aggiunto il sindaco – che possa essere da esempio per le nuove generazioni, affinchè con le esperienze del passato si riesca a costruire un futuro che tenga conto dei valori della famiglia”.

Sposata con Angelo Longo ha dato alla luce due figli che ha cresciuto con laboriosità e impegno quotidiano. Prima impegnata nell’attività di macelleria della famiglia, da sposata ha continuato a lavorare al fianco del marito nel panificio di famiglia. Rimasta vedova all’età di 47 anni ha portato avanti la famiglia con grande abnegazione.

“Zia Rosina – ha aggiunto Mariangelina Russo – rappresenta tutti noi, la nostra storia, le nostre tradizioni. A lei i nostri migliori auguri affinchè, circondata dall’affetto della sua famiglia, possa vivere ancora a lungo e continuare a rappresentare nel quotidiano i valori del buon vivere e delle virtù che l’hanno contraddistinta sempre”.