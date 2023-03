La denuncia di Leanza: “tempi di attesa insostenibili al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo”

StrettoWeb

“Al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo si segnalano tempi di attesa insostenibili, macchinari guasti o del tutto assenti in alcuni reparti, disservizi sempre più frequenti. Chiedo all’assessorato regionale alla Salute di effettuare una verifica in merito ai reclami degli utenti della struttura, che serve un ampio territorio della provincia di Messina. Non possiamo mettere a rischio il diritto alla salute dei cittadini”. Lo dice Calogero Leanza, parlamentare regionale del Pd e vicepresidente della commissione Sanità all’Ars, che ha presentato una interpellanza rivolta all’assessore alla Salute Giovanna Volo in merito alle segnalazioni ed alle notizie relative ai disservizi all’ospedale “Fogliani” di Milazzo.