La Cgil Calabria a sostegno della mobilitazione dell’edilizia

Il prossimo 1 Aprile, insieme a tutte le strutture confederali, la CGIL Calabria sarà presente a Napoli, “una delle cinque sedi scelte per la Mobilitazione Nazionale dell’Edilizia indetta dalle strutture nazionali di FILLEA CGIL e FENEAL UIL.

Una giornata di protesta per le inique scelte del governo rispetto a:

Bonus Edilizi : si escludono tutti i redditi bassi, oltre agli incapienti dall’accesso agli incentivi per l’efficienza energetica, la messa in sicurezza degli edifici e l’abbattimento delle barriere architettoniche

: si escludono tutti i redditi bassi, oltre agli incapienti dall’accesso agli incentivi per l’efficienza energetica, la messa in sicurezza degli edifici e l’abbattimento delle barriere architettoniche Codice degli Appalti : si introduce e si favorisce la liberalizzazione del Sub-Appalto, abbassando la qualità del lavoro, le tutele contrattuali e il mancato rispetto della sicurezza nei cantieri

: si introduce e si favorisce la liberalizzazione del Sub-Appalto, abbassando la qualità del lavoro, le tutele contrattuali e il mancato rispetto della sicurezza nei cantieri Occupazione : tutte misure che mettono a rischio anche nella nostra Regione decine di migliaia di posti di lavoro del settore

Una giornata a difesa del lavoro e della buona occupazione, a tutela dell’ambiente, della sicurezza delle case e delle strutture pubbliche (scuole, ospedali, ecc.) e, nel complesso, delle città rispetto all’innovazione energetica contro sprechi ed inquinamento, per la sicurezza antisismica e la sostenibilità ambientale.

Rivendichiamo scelte opportune sull’intero patrimonio immobiliare, a partire dall’adeguamento delle case popolari e degli interventi nelle periferie riguardanti, oltre le case, anche le aree verdi e i servizi di prossimità che vedono come destinatari persone e famiglie appartenenti alle fasce sociali più deboli.

Chiediamo garanzie per il mondo del lavoro edile e allo stesso tempo per le Imprese qualificate con l’impegno del rispetto del C.C.N.L. di settore, il divieto della catena all’infinito di subappalto e quindi la piena valorizzazione del lavoro di qualità, sicuro, regolare e legale azzerando il triste primato delle morti nei cantieri. Per sostenere le suddette ragioni saremo presenti e invitiamo a partecipare alla Mobilitazione Nazionale”.