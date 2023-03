Calcio, 3ª Cat.: la Jonica Siderno schianta la Nuova Antoniminese per 5-0

StrettoWeb

La Jonica Siderno trova la decima vittoria stagionale, netto 5-0 in casa contro la Nuova Antoniminese, in attesa dello scontro diretto per la testa della classifica nel prossimo turno. Parte subito forte la Jonica che la sblocca già al 3′ minuto del primo tempo con il gol di Andrea Pasqualino. Al 16′ padroni di casa vicini al raddoppio punizione di Stefano deviata dall’estremo difensore ospite che poi sbatte sulla traversa. Al 21′ sempre Jonica in avanti, doppia conclusione in area piccola prima con Loccisano e poi con Correale, ma non trovano la rete. Quattro minuti più tardi punizione di Antonio Commisso per la Jonica sulla respinta a porta vuota mette dentro Saccà ma è fuorigioco. Al 29′ si affacciano in avanti gli ospiti con Cataldo il suo tiro da fuori area però finisce alto. Al 34′ del primo tempo la Jonica Siderno si porta sul 2-0 grazie al gol di Antonio Commisso. Sul finale di primo tempo occasione in area dei padroni di casa con Stefano che sfiora il 3-0, il primo tempo termina sul risultato di 2-0 per i biancoazzurri.

Nella ripresa doppia occasione fotocopia al 5′ e 6′ minuto sull’asse Stefano – Antonio Commisso che in entrambe le conclusioni vede respingere il proprio tiro dal giovane portiere ospite. Al 9′ minuto del secondo tempo ci pensa Andrea Pasqualino a siglare la sua personale doppia nonché la rete del 3-0 per i padroni di casa. Al 14′ ci prova Capitan Costa con un tiro da fuori area che va di poco sopra la traversa. Quattro minuti dopo ecco arrivare la rete del 4-0 per la Jonica con Antonio Commisso su bel calcio di punizione, doppietta anche per Commisso che assieme a A. Pasqualino sono i capocannonieri della squadra e dell’intero campionato con 12 reti ciascuno. Poco dopo iniziano i primi cambi nelle file dei padroni di casa fuori capitan Costa e Prochilo dentro Simone Galluzzo e Michele Filippone. Al 22′ Antoniminese pericolosa con un calcio di punizione, messo in angolo dall’ex di turno Giuseppe Gullaci. Tre minuti dopo ancora Jonica pericolosa in area piccola, Stefano serve Andrea Pasqualino che questa volta centra il palo.

Al 28′ i padroni di casa non demordono, doppia occasione per i neo entrati prima con Galluzzo e poi con Filippone ma non trovano la rete. Altri due cambi per la Jonica fuori Stefano e Correale dentro Archinà e Raso. Al 31′ tocco in area dell’Antoniminese e il signor Capogreco della sezione di Locri (all’esordio in Terza Categoria) assegna il calcio di rigore, rigore forse dubbio tra le proteste ospiti, sul pallone va Michele Filippone che trova la rete del 5-0 un minuto dopo ed il suo primo gol stagionale. Ultimo cambio della Jonica fuori Loccisano dentro Michele Commisso. Al 38′ altra occasione in area piccola per Simone Galluzzo che non trova la rete. L’ultima azione degna di nota poco dopo al 41′ su angolo di Michele Commisso dalla destra arriva Archinà sul secondo palo di testa che sfiora la rete.

La gara termina sul risultato finale di 5-0, Jonica Siderno che adesso andrà Sabato in quel di San Ferdinando per giocarsi il primo posto in classifica. I ragazzi del duo Costa-Raso sicuramente c’è la mettereno tutta per coronare il cammino fatto fin’ora, sarà sicuramente una gara molto combattuta tra le prime due forze della classe anche se a tre giornate dal termine i giochi sono quasi praticamente fatti per quanto riguarda almeno due promozioni su tre, infatti anche un pareggio basterebbe alla Jonica per ottenere matematicamente la promozione diretta.

Campionato Terza Categoria Girone F s.s. 2022/2023 15ª Giornata

Jonica Siderno – N. Antoniminese 5-0

Jonica Siderno: Gullaci G., Correale, Gullaci F., Costa G. (C), Fuda V., Saccà, Pasqualino A., Loccisano, Commisso A., Stefano, Prochilo. A disp: Russo, Filippone M., Raso A., Commisso M., Galluzzo S., Fuda A., Archinà, Futia. Allenatori: T. Costa – R. Raso.

Nuova Antoniminese: Barla, Cataldo, Casagrande (C), Romano, Siciliano, Filastro, Sima, Lungu, Cusato, Filippone C., Laganà. A disp: Buhayou, Multari.

Marcatori: 3′ pt e 9′ st A. Pasqualino, 34′ pt e 18′ st A. Commisso, 32′ st M. Filippone rig.

Arbitro: B. A. Capogreco di Locri.