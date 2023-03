Calcio, la Jonica Siderno batte il San Ferdinando e sale in Seconda Categoria

StrettoWeb

La Jonica Siderno torna al comando della classifica, 2-0 in casa del San Ferdinando nel big match di giornata e promozione al campionato di Seconda Categoria matematico con 3 giornate d’anticipo.

La cronaca della gara:i padroni di casa partono forte è già al 4′ con M. Raso hanno un occasione, risponde la Jonica al 6′ con Stefano su contropiede ma nulla di fatto. Al 15′ gli ospiti vicini alla rete del vantaggio, cross dalla destra del rientrante Rocco Pasqualino per Antonio Commisso in area che non ci arriva di un soffio. Al 21′ si riaffaccia in avanti il San Ferdinando su calcio d’angolo, palla messa in rete ma c’è fallo in attacco sull’uscita del portiere ospite G. Gullaci. Al 31′ punizione di Stefano, sulla ribattuta ci prova Rocco Pasqualino ma la sua conclusione viene respinta. La gara sembra mettersi nel verso giusto la Jonica Siderno sembra aver preso le misure sul match, al 33′ minuto infatti palla in profondità sulla fascia destra per Andrea Pasqualino che continua la sua corsa, ci crede entra in area, salta il portiere e porta i biancoazzurri sul meritato vantaggio di 1-0. Nel finale si perde un po’ di tempo per l’infortunio accorso al calciatore di casa M. Raso, poi costretto ad uscire al suo posto entra Larosa, la prima frazione termina 0-1 a favore degli ospiti.

Nella ripresa ci prova subito il San Ferdinando su calcio di punizione, non andato a buon fine. Poi al 3′ e 4′ minuto doppia occasione per Stefano sulla prima conclusione l’estremo difensore Taccone blocca facilmente, ma nella seconda il giovane Sidernese dopo una bella giocata in area piccola dalla sinistra se la porta sul piede destro, fa partire il tiro ma incredibilmente centra la traversa. Poco dopo però lo stesso Stefano dalla sinistra serve una palla sulla destra per Andrea Pasqualino che trova la rete del 2-0 e la sua doppietta personale, così facendo si porta in testa con 14 reti nella classifica marcatori del campionato in attesa della gare di domani. Tre minuti dopo ci prova Antonio Commisso su punizione, tiro bloccato. I padroni di casa si riaffacciano in avanti solo al 16′ minuto su calcio di punizione di Cimato che viene bloccato. Tre minuti dopo Jonica Siderno vicina al 3-0, bella conclusione da fuori area di Loccisano che passa di poco sopra la traversa. Al 23′ bello scambio uno-due tra Loccisano e Antonio Commisso con quest’ultimo che prova a piazzarla con un tiro a giro rasoterra che sfiora il palo. Lo stesso Commisso non trova il gol della giornata al 28′ minuto, prova il tiro da centrocampo vedendo l’estremo difensore ospite Taccone fuori dai pali, il pallone però finisce alto. Alla mezz’ora primo cambio nelle file della Jonica Siderno fuori Stefano e dentro Michele Commisso. Il San Ferdinando ci prova tre minuti dopo con un pallone messo in mezzo da Longo ma nulla di fatto. Al 37′ altra occasione per gli ospiti con Antonio Commisso ma che si concludere con un nulla di fatto. Continua la serie di cambi da una parte e dall’altra nella Jonica fuori Prochilo dentro Correale e Simone Galluzzo prende il posto di Antonio Commisso. Sul finale di gara un occasione per parte, al 47′ con Annaccarato per i padroni di casa su calciodi punizione che trova però un attento G. Gullaci e un minuto dopo per gli ospiti su uno scambio tra Andrea Pasqualino e Simone Galluzzo che però non restituisce il pallone al compagno e si fa ingolosire dalla palla gol che alla fine non riesce a concretizzare.

La gara dopo 7 minuti di recupero termina sul risultato di 0-2 a favore della Jonica Siderno che con questa vittoria torna al comando della Classifica scavalcando proprio il San Ferdinando ed ottiene con tre giornate d’anticipo la promozione matematica al campionato di Seconda Categoria. I ragazzi del duo Costa-Raso hanno vendicato la sconfitta dell’andata e ripreso il comando della classifica centrando di fatti già il salto di categoria, risultato ottenuto che ripaga i sacrifici fatti durante tutto l’arco della stagione, con ancora due partite da giocare per cercare di mantenere la prima posizione in classifica e portare a casa la coppa.

Campionato Terza Categoria Girone F s.s. 2022/2023

16^ Giornata

San Ferdinando – Jonica SIderno 0-2

Marcatori: 33′ pt e 5′ st A. Pasqualino.

Arbitro: A. Mazza di Reggio Calabria.

San Ferdinando: Taccone P., Lancillotto, Raso S., Russotti (C), Surace, Primerano, Caprino, Raso M., Annaccarato, Cimato. A disp: Pantano, Longo, Larosa, Zungri, Cisterna, Genero, Careri, Arcoraci. Allenatore: F. Pachi.

Siderno: Gullaci G., Pasqualino R., Gullaci F., Costa G. (C), Fuda V., Saccà, Pasqualino A., Prochilo, Commisso A., Loccisano. A disp: Fanito, Raso A., Filippone, Galluzzo S., Carabetta, Commisso M., Futia, Archinà, Correale. Allenatori: T. Costa – R. Raso.