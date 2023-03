Italia al Granillo, Nicolato esalta Reggio Calabria: “città bellissima e pubblico caldo”

StrettoWeb

Tutto pronto per Italia-Ucraina al Granillo di domani sera. Oggi, vigilia del match, il c.t. Nicolato ha parlato in conferenza, esaltando Reggio Calabria: “siamo contenti di essere qui, in una bellissima città e con un un pubblico così caldo ad attenderci. I ragazzi hanno bisogno di sostegno, perché rappresentano il nostro futuro. Non c’è nessun sistema che possa durare nel tempo che non tiene conto dei propri giovani”.

“Peccato per Fabbian – ha aggiunto Nicolato – soltanto nella giornata di oggi ha potuto effettuare un po’ di allenamento a causa di un piccolo problema fisico che si trascinava dall’ultima partita di campionato. Ma la salute e il rispetto delle società per noi sono un aspetto prioritario. Recuperiamo invece Fagioli, che negli ultimi tre giorni si è allenato con noi”.

Prima del walkaround sul prato del ‘Granillo’, Nicolato – che ha annunciato che il capitano dell’Italia, per questo match, sarà Samuele Ricci – nella sede del ritiro dell’Italia ha incontrato gli allenatori del settore giovanile della Reggina.

La gara sarà trasmessa in diretta su figc.it, sulle pagine Facebook e Twitter e sul canale YouTube della Nazionale. La telecronaca sarà affidata ad Andrea Distaso, con commento tecnico di Bernardo Corradi. Già dalle 19.30, però, si potrà vivere l’atmosfera con il prepartita dal ‘Granillo’ curato da Barbara Cirillo con l’intervento di numerosi ospiti. Appuntamento anche nel dopogara con le interviste ai protagonisti.