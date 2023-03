Incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: scontro tra auto e furgone a Gerocarne, mezzi distrutti

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri e precisamente intorno alle ore 19 sull’A2 altezza di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia. Il sinistro è stato in direzione nord e dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un’auto abbia tamponato un camioncino rimanendo bloccata ferma in mezzo alla carreggiata e il furgone di conseguenza l’ha colpita in pieno. Per fortuna nel sinistro non si sono registrate vittime ma solo parecchi danni ai mezzi coinvolti come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo.