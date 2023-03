StrettoWeb

Ennesimo incidente sulla strada statale 106 nel tratto nord-orientale calabrese. L’impatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, all’altezza del viadotto Crati, tra Sibari e Corigliano-Rossano. Il SUV, che viaggiava in direzione sud, avrebbe perso aderenza con il manto stradale facendo perdere il controllo dei veicolo e impattando contro il guardrail. Nell’incidente non risultano coinvolte altre auto.

Sul posto sono prontamente intervenuti il 118, le forze dell’ordine locali per i rilevamenti del caso. Il conducente, rimasto ferito nel sinistro, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Giannettasio di Rossano. Si registrano rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni, mentre gli operatori dell’Anas sono già a lavoro per ripristinare la messa in sicurezza.