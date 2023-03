StrettoWeb

Ennesimo incidente in Sicilia nelle ultime ore. A Palermo, un uomo di 57 anni, cinese, è stato investito sulle strisce pedonali. Al momento dell’impatto aveva in braccio la nipotina di 9 mesi. Entrambi sono stati soccorsi dal 118. L’uomo è ferito gravemente ed è stato trasportato a Villa Sofia, mentre la piccola non sarebbe grave ed è stata trasferita all’ospedale pediatrico per accertamenti.

Foto di repertorio