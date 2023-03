Incidente shock: cade con la motosega in mano ed uccide la moglie

StrettoWeb

Nelle prime ore di ieri pomeriggio, sabato 18 marzo, una donna di 73 anni ha perso la vita nel comune di Imbersago (in provincia di Lecco), uccisa con una motosega dal marito. Dalle prime indagini, si è trattato di un incidente domestico: l’uomo, un 77enne, si trovava nel cortile della sua abitazione, ad eseguire alcuni lavori di giardinaggio. Salito in cima ad una scala per effettuare dei lavori di potatura con la motosega, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, cadendo miseramente sulla moglie che stava sorreggendo la scala.

Nella caduta, la motosega è diventata una scheggia impazzita: la povera donna infatti, è stata colpita ripetutamente dalla lama dentellata dell’attrezzo la quale, accesa, l’avrebbe tagliata ripetutamente su tutto il corpo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’uomo, sotto shock, ha avvertito i soccorsi, ma la donna era ormai già deceduta a causa delle ferite mortali.