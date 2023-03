Incidente a Parma, muore 22enne di Crotone: si era trasferita in Emilia questa estate

StrettoWeb

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri a a Borgonovo, piccola frazione della bassa parmense. A perdere la vita nell’impatto è una giovane 22enne originaria di Crotone, mentre il fratello è in gravi condizioni. L’auto sarebbe finita fuori strada piombando a forte velocità in un fosso a lato della strada. La ragazza si chiamava Sara Loiero, era originaria di Crucoli Torretta, in provincia di Crotone. Con la famiglia (genitori e fratello) si era trasferita a Sissa (Parma) questa estate.