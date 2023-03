Drammatico incidente ferroviario in Grecia: oltre 100 tra morti e dispersi

StrettoWeb

Il drammatico bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto in Grecia, a Larissa, questa mattina è di almeno 40 morti e 130 feriti. Hanno tra i 20 e i 25 anni i sei feriti ricoverati in terpia intensiva negli ospedali di Larissa, In Grecia, dopo lo scontro tra due treni a Tempe. Lo riferisce il sito online dell’emittente pubblica Ert. L’incidente è avvenuto a causa di uno scontro tra un treno merci e un altro convoglio che trasportava 350 passeggeri.

Il treno passeggeri era diretto da Atene a Salonicco, verso Nord. Si ritiene che molti dei morti siano stati trovati nell’area del ristorante vicino alla parte anteriore del treno passeggeri.

Al momento non sono ancora note le cause dell’incidente. ll capostazione di Larissa, 59 anni, arrestato dalla polizia greca nell’ambito delle indagini sull’incidente ferroviario è accusato, tra gli altri, di omicidio colposo per negligenza e lesioni personali per negligenza, come riportato dall’agenzia di stampa Ana-mpa. Proseguono intanto le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco che si concentrano sul secondo vagone del treno passeggeri per procedere infine alla terza carrozza dove si teme ci siano molte persone intrappolate.

Dopo la collisione nei pressi di Tempe, piccola città vicino a una valle in cui si trovano importanti gallerie autostradali e ferroviarie, a circa 380 km a Nord di Atene, diversi vagoni sono deragliati e almeno 3 sono andati in fiamme.