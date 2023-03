Incidente sull’A2 tra Rogliano e Cosenza: coinvolti due mezzi pesanti ed un’auto, disagi al traffico

StrettoWeb

Sulla strada A2 “Autostrada del Mediterraneo” si registrano dei rallentamenti alla viabilità a causa di un incidente autonomo avvenuto al km 262,000, all’interno della galleria “Acqua di Calce”. L’impatto che ha coinvolto due mezzi pesanti ed un’autovettura, non ha causato nessun ferito.

Il traffico è provvisoriamente rallentato tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza sud. Sul posto sono presenti le squadre del 118 con l’elisoccorso, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

