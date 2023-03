Inchiesta Covid, la chat di Zaccardi e Bersani: “i nostri non sono all’altezza”

StrettoWeb

“Penso che sia evidente che da Ruocco in giù i nostri non sono stati all’altezza. Le persone che rientravano transitando da qualunque aeroporto del mondo dalla Cina andavano messe in quarantena. Non ci avrebbe messo al riparo dal virus totalmente ma dalle responsabilità sì“. E’ questo il contenuto di un chat tra Goffredo Zaccardi, che scriveva il messaggio, allora capo di gabinetto del ministero della Sanità, e Pier Luigi Bersani.

La chat tra i due, tra i quali intercorreva un rapporto di fiducia, risale al 23 febbraio 2020. La chat è tra quelle agli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima ondata di Covid in Val Seriana.