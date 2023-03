Incentivare il crocierismo a Milazzo, mozione del consigliere Maisano

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il consigliere comunale di Milazzo, Damiano Maisano, ha presentato una mozione per chiedere al consiglio comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta ad attivarsi nell’immediato al fine di attivare tutte le interlocuzioni possibili con l’Autorità di sistema portuale per fare in modo che pure il porto di Milazzo possa ospitare le compagnie crocieristiche, valutando pure l’ipotesi, in caso di difficoltà di ormeggio, nello scalo di utilizzare il sistema della sosta in rada, così come avviene nelle isole greche. Contestualmente –si legge sempre nel documento – si dovrà operare per realizzare un terminal di accoglienza e di imbarco nel porto, che possa essere gestito in collaborazione con associazioni cittadine che operano nel settore turistico.

Per Maisano quello del crocierismo è un comparto che attrae ingenti investimenti e coinvolge una molteplicità di attori, operativamente interdipendenti (investitori, organizzazioni pubbliche e private) impegnati nell’individuazione di nuove configurazioni produttive, al fine di creare quei percorsi/itinerari di natura storico/culturale, di bellezza/paesaggistica, gastronomica e ricreativa, che sicuramente offre la città di Milazzo. Il proponente evidenzia che quasi tutte le attività commerciali presenti nel centro cittadino sono in grosse difficoltà da diversi anni e prossime alla chiusura, in conseguenza anche della presenza del parco commerciale e dopo la crisi pandemica.

A sostegno dell’iniziativa, Maisano focalizza le tante attrattive di cui dispone la città la città con la presenza del Duomo, del Castello, dei musei, con le numerose chiese e monumenti storici, con la Riserva Marina, con i Borghi Storici e Marinari, con la bellissima costa ricca di diverse insenature e grotte, con i percorsi naturalistici, con i bellissimi e suggestivi luoghi come –ad esempio- la piscina di venere, con le bellissime spiagge del lungomare di ponente e di levante, con la gastronomia, con il clima, con le attività commerciali presenti a ridosso del porto, con lo stesso porto che è pure destinazione principale di imbarco per le Isole Eolie.

“Realizzando ciò –conclude il consigliere della Lega – la presenza di migliaia di crocieristi sbarcando dalle grosse navi per visitare la città possono dare nuova linfa all’economia attraverso lo shopping di prodotti tipici ed altro visto che ci sarebbe anche un incremento di lavoro per le società presenti e operanti all’interno del porto come: ormeggiatori, barcaioli, portuali, ecc.)”.