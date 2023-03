Impresa Cosenza: vince a Frosinone al 95′! Grande passo verso la salvezza | CLASSIFICA

StrettoWeb

Impresa Cosenza! E’ senza dubbio quello dei Lupi il risultato più sorprendente di questa 30ª giornata di Serie B. I rossoblu di Viali, dopo la vittoria contro la Spal, fatto il colpaccio in casa della capolista Frosinone, schiacciasassi in questo campionato e quasi perfetta in casa, al netto della sconfitta contro il Parma di qualche settimana fa. Nel Lazio, il punteggio è di 0-1, con la rete di Brescianini al 95′. Con questo risultato, i calabresi fanno un grande passo in avanti verso la salvezza diretta, approfittando delle sconfitte di Brescia, Benevento e Spal rispettivamente contro Genoa, Pisa e Sudtirol.

In zona playoff fa male solo il Parma, che perde a Como. La classifica, così, si restringe sempre di più: basta un filotto positivo per agguantare la zona playoff o uno negativo per sprofondare nei bassifondi.

Risultati Serie B, 30ª giornata

VENERDI’ 17 MARZO

ore 20:30

Palermo-Modena 5-2

SABATO 18 MARZO

ore 14:00

Ascoli-Venezia 0-1

Brescia-Genoa 0-3

Cittadella-Perugia 0-2

Como-Parma 2-0

Frosinone-Cosenza 0-1

Pisa-Benevento 2-0

Südtirol-Spal 2-0

ore 16:15

Reggina-Cagliari

DOMENICA 19 MARZO

ore 16:15

Ternana-Bari

Classifica Serie B

Frosinone 62 Genoa 56 (-1) Sudtirol 51 Bari 50 Pisa 45 Reggina 42 Cagliari 42 Palermo 42 Parma 41 Como 39 Modena 38 Ascoli 36 Ternana 36 Cittadella 35 Perugia 33 Venezia 33 Cosenza 32 Benevento 29 Spal 28 Brescia 28