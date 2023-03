Immigrati tentano di entrare con la forza negli Stati Uniti, respinti dagli agenti di frontiera

StrettoWeb

E’ caos al confine tra Stati Uniti e Messico dove gli agenti di frontiera hanno bloccato numerosi migranti, per lo più venezuelani, che volevano entrare in America.

Indispettiti dalle lunghe attese per ottenere gli appuntamenti per chiedere asilo a causa dei problemi dell’app CBP One, voluta dall’amministrazione Biden, centinaia di immigrati hanno tentato di varcare il confine americano. “Vogliamo solo entrare in modo da poter aiutare le nostre famiglie”, ha affermato una venezuelana di 18 anni ai microfoni di Cnn.