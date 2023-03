Milazzo, il 4 marzo il convegno “Il ruolo della Sicilia nel mediterraneo”

StrettoWeb

“È in Sicilia che si trova la chiave di tutto“. Quanto scritto da Goethe sull’isola più grande del Mediterraneo, letto ai giorni nostri, può assumere la valenza di un manifesto politico-strategico. Sul profilo geopolitico, si può affermare che la Sicilia è pivot fondamentale e spesso colpevolmente sottovalutato da Roma. Ne completa la marittimità fornendole centralità e proiezione nel Mediterraneo. Si presta a piattaforma cruciale per scambi commerciali, connessioni e contatti intercontinentali.

Non va sottovalutato che, di fatto, la Sicilia (o, per meglio dire, il canale di Sicilia) è il punto di confine diretto tra l’Italia e il resto dell’Europa e del Mondo. Il Mar Mediterraneo funge infatti da collegamento tra lo stretto di Gibilterra e il Canale di Suez. Una vera e propria arteria di connessione tra il sistema dell’Indo-Pacifico e il sistema dell’Atlantico.

Rilanciare la Sicilia, inserirla in una coerente strategia politica, economica e strategica per il Mediterraneo allargato è nell’interesse di molti. Rilanciandone le infrastrutture portuali e la connettività interna si possono trasferire sul suo territorio parte di quelle opportunità di sviluppo garantite dalla crescita dei traffici attraverso il canale di Suez e che oggi sono appannaggio di altre.

Ridefinendo le cause della precaria condizione politico-sociale interna e riducendo gli impatti della criminalità organizzata, si potrebbe garantire una partecipazione completa della popolazione dell’isola allo sforzo collettivo di rilancio della Sicilia.

Saranno solo alcuni dei temi trattati all’interno del convegno “Il Ruolo della Sicilia nel Mediterraneo” che si terrà sabato giorno 4 marzo 2023 presso il teatro Trifiletti di Milazzo, organizzato dal Kiwanis International di Milazzo.

Dopo i saluti iniziali del sindaco di Milazzo Giuseppe Midili, del Presidente Past Governatori Distretto Italia Kiwanis International; Nicola Russo, Giovanni Bottari, Presidente Kiwanis Club Milazzo, l’apertura dei lavori sarà affidata a Gianfilippo Muscianisi, moderatore Past President Fed. Europea KIEF Kiwanis International.

Ne conseguiranno gli interventi di Cosimo Inferrera, Presidente AEM (Ass Europa Mediterraneo) Aurelio Misiti, Presidente CNIM “Comitato Nazionale per il Mediterraneo) e Presidente Veterarano Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Francesco Attaguile, già sindaco di Catania e Rappresentante Permanente della Sicilia presso l’UE e Presidente del GECT “ArchiMed” e dell’Organismo no profit per l’Alta Formazione (ARCES), Adriano Giannola (Ordinario Economia UNINA Federico Secondo II° e Presidente SVIMEZ,

La conclusione dei lavori sarà affidata all’Onorevole Nello Musumeci, Ministro per le Politiche del Mare e il Sud.