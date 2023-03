Guidava senza patente un’auto rubata in Calabria: rumeno fermato a Potenza

StrettoWeb

L’accusa è di ricettazione: i carabinieri del Comando provinciale di Potenza hanno fermato un 22enne rumeno, sorpreso alla guida di un’auto rubata alcuni giorni fa a Reggio Calabria. L’uomo era in compagnia di una connazionale di 21 anni. Entrambi vivono in provincia di Foggia. L’uomo era alla guida del veicolo, diretto a Vaglio di Basilicata, e percorreva la strada provinciale 10.

Appena ha visto la pattuglia dei carabinieri, il rumeno ha accelerato per evitare il controllo ma dopo poche centinaia di metri è stato fermato. I militari hanno appurato che ha precedenti penali per reati contro il patrimonio. Da ulteriori rapide verifiche è emerso che il veicolo, di proprietà di un altro rumeno, era stato rubato in Calabria.

Il 22enne ha provato a giustificarsi sostenendo di essere il proprietario dell’autovettura. I militari hanno inoltre appurato che l’uomo non ha patente di guida e dovrà rispondere anche di questa violazione. L’automobile è stata sequestrata, per la restituzione al legittimo proprietario.