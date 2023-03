Guida una Ferrari a 3 anni sotto gli occhi del papà felice: il VIDEO diventa virale

StrettoWeb

Il video è stato caricato qualche giorno fa, ma è ben presto diventato virale, facendo discutere e facendo diventare – giustamente – bersaglio di feroci critiche Kenan Sofuoglu. Chi è costui? Attuale membro del Parlamento turco ma anche ex pilota motociclistico professionista che ha incitato il figlio di 3 anni affinché entrasse in una Ferrari e la guidasse.

Ebbene sì, avete capito bene. E’ successo questo in Turchia e c’è il video in evidenza a confermarlo. Zayn Sofuoğlu, figlio di Kenan, ha solo 3 anni ma ha già 1 milione di followers e un profilo verificato. Tutto questo “grazie” al papà, che lo immortala in video in cui guida di tutto. Nell’ultimo, però, si è superato ogni limite. Dentro una potentissima Ferrari, il piccolo si è messo alla guida felice, così come quel papà che anziché fermarlo lo incita affinché segua le sue orme. Il che ci può stare, ma forse tra qualche annetto. In fondo c’è un’età per tutto.