Ascolta l'articolo

In un’intervista con Sean Hannity di Fox News, l’ex presidente USA, Donald Trump, ha affermato che risolverebbe “la guerra in Ucraina in 24 ore se fosse rieletto alla Casa Bianca”, senza però fornire dettagli su come lo farebbe.

Trump ha dichiarato di avere una negoziazione “molto facile” da mettere in campo con il presidente ucraino ed il presidente russo, ma ha anche aggiunto: “non posso dirvelo, altrimenti poi non lo posso usare”.