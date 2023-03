StrettoWeb

Casco allacciato, piedi ben saldi sui pedali e via, una gamba dopo l’altra, Reggio Calabria torna in sella! Tutto pronto per il ritorno in pompa magna del Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria, corsa ciclistica che raccogliere l’eredità del prestigioso Giro della Provincia di Reggio Calabria.

Un po’ di storia

Il Giro della Provincia di Reggio Calabria è nato nel 1920, mentre l’Italia raccoglieva i cocci del primo grande conflitto bellico mondiale. Percorso ad anello con partenza e arrivo sul Lungomare cittadino, poi corsa a tappe e anche corsa in linea, nel corso delle sue 65 edizioni fin qui disputate, la gara ha più volte cambiato aspetto, senza mai perdere il suo fascino. Per le strade di Reggio Calabria si sono dati battaglia campionissimi e leggende del calibro di Learco Guerra, Fausto Coppi, Gino Bartali, Gastone Nencini, Vittorio Adorni, Francesco Moser e Davide Cassani.

Il primo ad alzare le braccia al cielo fu Mario Giorgianni nel 1920, l’ultimo Elia Viviani nel 2012. Il recordman è Michele Dancelli con 3 successi ottenuti dal 1966 al 1968, primato ancora imbattuto dopo quasi 60 anni. Un Giro a forte vocazione italiana: appena 7 i successi stranieri, per trovare il primo bisogna scorrere l’albo d’oro fino al nome di Walter Godefroot (1970).

Il ritorno: si parte da un nuovo logo

La gara non si è disputata dal 2013 al 2022, è l’assenza più lunga dal periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale (1932-1944). Quest’anno, sulla scia degli eventi che hanno celebrato il 50° anno dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, festeggiato la scorsa estate, la prestigiosa competizione ritorna nel calendario ciclistico internazionale. Presentati quest’oggi, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, il logo e il percorso dell’edizione 2023.

Il simbolo della corsa è la figura stilizzata di un ciclista che corre su un percorso ondulato verde e blu, simbolo di montagna e mare, il paesaggio calabrese. Il Consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, spiega: “c’è un’onda che rappresenta il percorso: parte da Riace, per il 50° Anniversario dei Bronzi, le ruote sono formate dalla G e dalla O, la lettera iniziale e quella finale di ‘Giro Ciclistico’”.

Il sindaco f.f. Versace ha parlato della possibilità di ospitare grandi eventi: “stiamo lavorando per attrarre manifestazioni sportive di carattere internazionale. Stiamo lavorando nel campo dell’edilizia sportiva, servono strutture che si possono sposare con le richieste delle federazioni. L’anno scorso c’è stata una tappa del Giro d’Italia a Palmi. Da qui a breve l’U21. Le condizioni per ospitare grandi eventi ci sono, ma vanno messi in condizione gli sportivi di essere accolti adeguatamente“.

Il percorso

Lo start sarà il 16 aprile a Riace, città nella quale furono ritrovati in mare i famosi Bronzi. Successivamente il Giro ciclistico attraverserà i borghi di Caulonia e Roccella per proseguire verso Marina di Gioiosa, Siderno, Locri e giù lungo lo Zomaro con le tappe di Cittanova, Taurianova, Polistena, Cinquefrondi, Melicucco, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni. Il traguardo finale sarà fissato sul lungomare monumentale “Italo Falcomatà”, dopo aver salutato 24 borghi e aver mostrato le bellezze del Parco Nazionale dell’Aspromonte e raccontato gli scorci più belli del territorio.

Cesare di Cintio, Commissario Straordinario della Lega Ciclismo Professionistico, durante la conferenza stampa ha parlato di una grande occasione per esportare l’immagine di Reggio: “è una città che conosco bene, sono di Bergamo ma ci ho abitato. Non è solo Reggina, Pallacanestro Viola ma anche ciclismo. La partenza da Riace è un gioiello, l’arrivo sul Lungomare di Reggio Calabria è una gemma. In un percorso misto mare montagna come il territorio calabrese. Dobbiamo esportarlo in ambito internazionale. Anche in Asia devono sapere quant’è bella la Calabria, quant’è bello lo Stretto. Abbiamo il compito di far capire che Reggio Calabria è il cuore della Magna Grecia, ha i Bronzi di Riace, è turismo”.

In collegamento, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, si è espresso sullo stesso argomento: “una rinascita importante, arriva a 50 dal ritrovamento dei Bronzi, ritrovare bionomio cultura sport credo sia importante. Riporta allo spirito dell’antica Grecia in cui lo sport era massima espressione di cultura. Il giro è importante per la promozione del territorio, è una gara storica, ha visto grandi campioni vincere, ha esportato il territorio in tutto il mondo. Poterla rievocare è qualcosa di straordinario, siamo orgogliosi”.

Ciclismo al Sud: quale futuro?

A ‘Stretto Giro’, un gioco di parole mai così azzeccato, Giro di Sicilia e Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria si susseguono nel calendario. Sicilia e Calabria sono le due grandi ‘escluse’ dal Giro d’Italia 2023 che, dopo l’attraversamento dell’anno scorso, con tanto di ultima volta di Vincenzo Nibali nella Corsa Rosa, quest’anno si ferma in Campania e Puglia.

C’è il rischio che il profondo Sud venga progressivamente ‘staccato’, per usare un termine ciclistico? Ne abbiamo parlato con il dottor Carmine Acquasanta, vice presidente FCI. “Il territorio di Reggio Calabria è un fiore all’occhiello. Tra l’altro, sono passati 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi, connubio perfetto fra storia e sport. – ha dichiarato – Il Giro d’Italia tiene conto della logica delle dinamiche delle tappe che organizza. Non c’è una logica di appartenenza di corridori al territorio, ma una questione tecnico-organizzativa. Sicuramente tornerà quanto prima al Sud”.

