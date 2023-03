Giornata mondiale dell’acqua, Molinaro (Lega): “ecco la situazione in Calabria”

StrettoWeb

“Oggi è la Giornata Mondiale dell’Acqua. Partiamo da alcuni dati oggettivi. In Calabria, una regione ricca d’acqua, invasiamo attraverso le infrastrutture esistenti, circa il 20% dell’acqua piovana, al di sopra quindi dell’11% che è la media nazionale. Possiamo tranquillamente arrivare ad invasare oltre il 35% dell’acqua. Ne abbiamo la capacità e le possibilità”, è quanto afferma il consigliere regionale della Lega, Pietro Molinaro. “Con lungimiranza, possiamo agire su più fronti. Innanzitutto focalizzare l’attenzione sul completamento delle infrastrutture idriche definite “incompiute”. Ne cito tre: la diga dell’Esaro (CS), quella del Melito (CZ) e del Metramo (RC). Tre dighe con storie e vicende diverse che devono ritornare al centro della strategia. Questo un primo step, poi naturalmente i piccoli invasi, il risparmio idrico nei comportamenti individuali e delle comunità e i nuovi sistemi di irrigazione con l’agricoltura di precisione che consentono un rilevante abbattimento dei consumi e l’utilizzo delle acque reflue. Sul tema acqua, come è nelle intenzioni della “cabina di regia” a livello nazionale, va fatto uno sforzo comune per affrontarlo in maniera complessiva facendo anche sintesi fra interessi diversi. Il contributo che l’agricoltura calabrese può dare alla filiera del cibo 100% italiano è rilevante. In Calabria, c’è ancora molta e troppa superficie non irrigabile. Alla luce di questo dobbiamo evitare che questa risorsa continui ad essere patrimonio delle multinazionali che in Calabria lasciano solo le briciole! L’acqua – conclude Molinaro – è elemento fondamentale anche in termini sociali come misura di contrasto alla desertificazione, allo spopolamento e quindi alla crisi demografica”.