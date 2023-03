“Giornalisti con funzioni di dirigenti nelle ASL”: la proposta a Fratelli d’Italia

StrettoWeb

La presidente di Federsanita ( l’organizzazione dell’Anci che rappresenta tutte le aziende sanitarie e ospedaliere italiane) Tiziana Frittelli ha inviato un parere all’On. Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in cui conferma che gli uffici stampa devono essere posti in funzione dirigenziale e con l’inquadramento nel ruolo professionale.

“La dottoressa Frittelli che ringrazio – ha detto Antoniozzi – è concorde con la FNSI, che rappresenta i giornalisti italiani, nella individuazione del percorso giuridico. Si tratta di un passo in avanti notevole nell’attuazione della legge 150/2000 e del Dpr 433/01, che non potrà non essere recepito negli atti aziendali, sia a tutela della categoria dei giornalisti, sia soprattutto per garantire un’adeguata comunicazione nelle aziende sanitarie e ospedaliere. Si tratta di una battaglia di trasparenza che Fratelli d’Italia sta portando avanti – aggiunge Antoniozzi – e che certamente tutte le forze politiche condividono. Esiste un protocollo di Intesa Anci FNSi del 2022 che prevede analoga definizione per i comuni”.

“Le funzioni di staff e il ruolo professionale – conclude Antoniozzi – garantiscono ampia possibilità di partecipazione e il giusto riconoscimento per la funzione degli uffici stampa che è prezioso e insostituibile”.