Gioia Tauro, l’Istituto “Francesco Pentimalli” presenta il libro “Le avventure di Balù”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lunedì 13 marzo a Gioia Tauro sarà presentato il libro “Le avventure di Balù” – La Caravella Editrice, scritto da Anna Maria Deodato e Gaetano Catalani. L’evento, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Francesco Pentimalli” di Gioia Tauro diretto dal dr. Domenico Pirrotta, si svolgerà dalle 9.00 alle 10.00 presso la biblioteca comunale “Le Cisterne” per un primo gruppo di alunni e presso l’auditorium “Stella Maris” dalle 10.30 alle 11.30 per il secondo gruppo. All’incontro parteciperanno, oltre agli autori del libro, il dirigente scolastico dr. Domenico Pirrotta; una rappresentanza degli insegnanti; la docente moderatrice Stefania Spezzano.

Le Avventure di Balù è una favola senza età che intende parlare al cuore dei bambini esaltando i buoni sentimenti. Il racconto affronta grandi temi universali come l’amicizia, l’altruismo e la solidarietà – in linea con gli insegnamenti delle famiglie e in sintonia con le proposte socio-pedagogiche scolastiche. Il testo, che sollecita riflessioni sane espandendo il pensiero e sviluppando l’intelligenza emotiva dei piccoli, ha ottenuto a Roma il prestigioso premio migliore libro di narrativa per i diritti e la tutela dell’infanzia al concorso internazionale “Books For Peace 2022”.

Balù, un simpatico e curioso cagnolino, è il protagonista delle vicende narrate; insieme all’amico Sugar attraversa una serie di peripezie che cambieranno in meglio la sua vita facendogli sperimentare sensazioni e nuove emozioni. La narrazione è accompagnata da immagini espressive elaborate dall’illustratrice Arianna Zungri che riescono ad entrare in modo incisivo nella delicata sfera emozionale dei bambini. Nel corso dell’evento, che coinvolgerà le classi terze – quarte e quinte della scuola primaria, sarà proiettato il video cartone “Le avventure di Balù” e gli alunni potranno porre domande dialogando con gli autori.