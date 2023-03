Gioia Tauro: manifestazione contro la ‘ndrangheta. Il sindaco Alessio sfida i mafiosi: “siete vigliacchi”

StrettoWeb

Centinaia di cittadini, studenti ed istituzioni hanno riempito le vie di Gioia Tauro per una manifestazione contro la ‘ndrangheta voluta fortemente dal sindaco Aldo Alessio. Al corteo hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente della Regione, Giusi Princi, il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti e Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi e rappresentante della Città Metropolitana.

Durissimo il primo cittadino di Gioia Tauro: “ai mafiosi dico: siete dei vigliacchi, dovete andarvene. È importante dimostrare che siamo uniti in questa battaglia di civiltà contro la mafia, contro la criminalità, per liberare il territorio da queste associazioni criminali che lo stanno soffocando e che l’hanno messo in ginocchio, per difendere i nostri diritti individuali e collettivi”.