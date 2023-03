Giochi Matematici, 12 medaglie e 3 primi posti per gli alunni dell’I.C. “Falcomatà-Archi”

StrettoWeb

Grande soddisfazione all’Istituto comprensivo Falcomatà-Archi per i risultati ottenuti nella finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Come ogni anno, l’AIPM, Accademia Italiana per la promozione della Matematica “Alfredo Guido”, organizza i giochi matematici del Mediterraneo, (GMM) che si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole per gareggiare nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppando atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica.

Ai ragazzi attraverso questa esperienza è offerta non solo una preziosa opportunità di partecipazione, ma anche di integrazione e di valorizzazione delle eccellenze.

Anche quest’anno gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria e 1^ 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” hanno partecipato alla competizione nazionale, giunta ormai alla XIII edizione. Una grande occasione per i ragazzi che, dopo 3 anni, sono finalmente tornati a gareggiare in presenza per confrontarsi con 15.000 studenti di 850 scuole di tutta Italia.

Dopo aver superato la fase di qualificazione nel mese di novembre e la finale di istituto nel mese di dicembre, gli alunni della provincia di Reggio Calabria hanno affrontato lo scorso 10 marzo le prove in cui si sono confrontati per le finali d’area svolte presso il Liceo Scientifico A. Volta.

Dimostrando lealtà, sana competizione e voglia di superare i propri limiti, gli studenti della “Falcomatà-Archi” hanno conquistato un ricco bottino portando a casa 12 medaglie su 18 e aggiudicandosi il primo posto in 3 categorie su 6 con gli alunni: Daniele Musolino nella categoria P3 (classe 3^ primaria), Yevhen Sorokopud nella categoria S2 (classe 2^ scuola secondaria di primo grado) e Giuseppe Paino nella categoria S3 (classe 3^ scuola secondaria di primo grado).

Gli altri studenti che sono rientrati nella rosa dei finalisti sono Mattia Attademo e Lorenzo Modafferi, rispettivamente al secondo e terzo posto nella categoria P3, Antonio Iannelli e Francesco Familiari che hanno conseguito il secondo e terzo posto nella categoria P4, Melania Modafferi che si è classificata al terzo posto nella categoria P5, Samuele Giarmoleo, al terzo posto nella categoria S1, Matteo Chirico e Anna Chiara Chirico che hanno ottenuto il secondo e terzo posto per la categoria S2 e infine Gaia Palumbo, già qualificata per la finale nazionale anche nei campionati di astronomia, che si è classificata al terzo posto nella categoria S3.

Ai ragazzi vanno i complimenti del Dirigente Scolastico Serafina Corrado che, dopo aver elogiato gli studenti e ringraziato l’instancabile lavoro del coordinatore del dipartimento matematico-scientifico, prof. Maurizio Polito e dei docenti che hanno preparato, incoraggiato e sostenuto lo studio degli alunni, rivolge a questi ultimi un grande in bocca al lupo per le finali Nazionali che si terranno a Palermo il prossimo 14 maggio.