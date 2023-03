Giochi matematici, record studenti in finale a Sant’Eufemia d’Aspromonte | NOMI

StrettoWeb

E’ record di finalisti ai giochi matematici per l’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia, Sinopoli e Melicuccà. Sono ben 5 i ragazzi dell’istituto, diretto dalla prof.ssa Francesca Barbaro, che hanno brillantemente superato quarti di finale e semifinale. Gli alunni si sono qualificati per la finale nazionale dei Campionati internazionali di Giochi Matematici. L’evento è in programma sabato 13 maggio all’università Bocconi di Milano.

I giovanissimi che si sono distinti arrivando a qualificarsi sono: Diego Luppino, Andrea Ventra e Vincenzo Villari della 1B; Maria Sofia Luppino della 2A; Maria Giulia Luppino della 2B. I cinque alunni si sono distinti sui 400 partecipanti alle semifinali, guadagnando uno dei 35 posti disponibili per la finale.

Alla soddisfazione della dirigente si unisce quella del prof. Francesco Luppino, che ha preparato i ragazzi per la competizione, e dei loro docenti di matematica, pro.ssa Maria Rosa Gentiluomo e Ivan Rodinò, oltre che di tutto il personale dell’istituto.

Un plauso, naturalmente, a tutti gli altri alunni che hanno partecipato alle fasi preliminari. I giovanissimi studenti hanno così manifestato e concretizzato, con lo spirito giusto, la loro voglia di mettersi in gioco. Oltre che di cimentarsi in validi esperienze formative.