Genoa-Reggina, nuovo aggiornamento sui tifosi amaranto presenti: il numero sale

Il numero sale, anche se ancora non è vicino al sold out. Il riferimento è ai tifosi della Reggina che saranno presenti a Genova venerdì sera per l’anticipo di Serie B al “Ferraris” che aprirà il prossimo turno di Serie B dopo la sosta. La prevendita è aperta dalla scorsa settimana e già diversi sono i sostenitori amaranto – sparsi tra Reggio e il resto d’Italia – che si stanno muovendo per accaparrarsi un biglietto.

A differenze di altre trasferte, con stadi meno capienti e conseguentemente meno disponibilità, a Marassi l’impianto è grande e i posti disponibili nel settore ospiti sono oltre 2 mila. Dopo la grande impennata iniziale, che ha portato il numero poco sotto il migliaio, l’ultimo aggiornamento (di oggi) sui biglietti venduti, secondo quanto verificato dalla nostra redazione, è di circa 1.200 presenze al momento. C’è ancora qualche giorno di tempo per avvicinarsi al sold out. L’apporto della tifoseria sicuramente non mancherà, nonostante il periodo negativo, ma i supporters amaranto dovranno far fronte al pienone previsto a Marassi, con i tifosi rossoblu che accorreranno in massa.