Genoa-Reggina ritorna dopo 15 anni. I precedenti: dal pesante 7-0 alla tripletta di Milito

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Genoa-Reggina è finita spesso in goleada (per i rossoblu). Un clamoroso 7-0, ma anche due 4-0 e un 3-0. Insomma, l’obiettivo in casa amaranto è ribaltare gli infausti pronostici dei più pessimisti che, visti i momenti delle due squadre, già immaginano un’altra goleada venerdì sera. Ma, a proposito di storia, andiamo a ripercorrere i precedenti tra le due squadre che domani tornano ad affrontarsi a distanza di ben quindici anni. L’ultima volta, infatti, è stata nel novembre 2008. In totale i confronti sono quindici, di cui tredici in Serie B e due (gli ultimi) in A. Nove vittorie per il Genoa, due per la Reggina e quattro i pareggi.

La prima volta è nel ’65-’66, primo anno della storia degli amaranto in cadetteria: 3-1. Il primo pari è l’anno dopo, la prima goleada di casa nel ’69 e la prima vittoria amaranto sempre nel ’69, ma stagione successiva: 1-3, successo più largo degli amaranto. La seconda e ultima vittoria arriva quasi 20 anni dopo: 1-2 nel ’96-’97. Un riscatto, quello, per la Reggina, che l’anno prima (ad inizio stagione) aveva conosciuto una delle sconfitte più pesanti della sua storia: 7-0 alla seconda giornata, prima in trasferta e prima in B dopo il ritorno in cadetteria. Scioccante avvio di stagione per Aglietti e company, costretti poi a una grande rimonta nel finale di torneo per ottenere la salvezza.

Gli anni dopo qualche sorriso in più, con tre pari di fila e una Reggina lanciata verso la Serie A, ma è appunto in A che poi arrivano di nuovo sconfitte. I primi (e ultimi) due scontri in massima serie sono targati 2007-2008 e 2008-2009: 2-0 alla prima, 4-0 alla seconda, con lo show di Diego Milito, autore di una tripletta. Di seguito tutti i precedenti e in basso i video di alcune sfide.

Genoa-Reggina, tutti i precedenti

Stagione 1965-1966 (7 novembre 1965) – SERIE B

Genoa-Reggina 3-1

(7 novembre 1965) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1966-1967 (23 ottobre 1966) – SERIE B

Genoa-Reggina 1-1

(23 ottobre 1966) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1967-1968 (3 marzo 1968) – SERIE B

Genoa-Reggina 1-0

(3 marzo 1968) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1968-1969 (11 maggio 1969) – SERIE B

Genoa-Reggina 4-0

(11 maggio 1969) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1969-1970 (23 novembre 1969) – SERIE B

Genoa-Reggina 1-3

(23 novembre 1969) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1971-1972 (23 aprile 1972) – SERIE B

Genoa-Reggina 3-1

(23 aprile 1972) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1972-1973 (4 marzo 1973) – SERIE B

Genoa-Reggina 2-1

(4 marzo 1973) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1988-1989 (18 settembre 1988) – SERIE B

Genoa-Reggina 3-0

(18 settembre 1988) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1995-1996 (3 settembre 1995) – SERIE B

Genoa-Reggina 7-0

(3 settembre 1995) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1996-1997 (23 marzo 1997) – SERIE B

Genoa-Reggina 1-2

(23 marzo 1997) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1997-1998 (14 dicembre 1997) – SERIE B

Genoa-Reggina 0-0

(14 dicembre 1997) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 1998-1999 (3 gennaio 1999) – SERIE B

Genoa-Reggina 1-1

(3 gennaio 1999) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 2001-2022 (6 gennaio 2002) – SERIE B

Genoa-Reggina 1-1

(6 gennaio 2002) – SERIE B Genoa-Reggina Stagione 2007-2008 (30 marzo 2008) – SERIE A

Genoa-Reggina 2-0

(30 marzo 2008) – SERIE A Genoa-Reggina Stagione 2008-2009 (9 novembre 2008) – SERIE A

Genoa-Reggina 4-0

Le immagini di alcuni precedenti