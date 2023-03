Genoa-Reggina, 30 mila spettatori: è record. Ma Gilardino predica calma: “amaranto feriti”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Al “Ferraris” sarà una bolgia. Si sapeva. E’ l’aria dell’ultimo periodo, è l’aria che a Genova si respira da un po’. Il secondo posto, mai come ora così consolidato, e una squadra che ora viaggia spedita dopo qualche difficoltà all’andata. Domani sera per Genoa-Reggina sarà record stagionale di spettatori: 29.470 i numeri secondo l’ultimo aggiornamento. Si va, dunque, verso i 30 mila spettatori.

Nel frattempo procede anche il lavoro sul campo di mister Gilardino. “Dragusin è rientrato regolarmente dalla spedizione in Nazionale. Nella lista degli indisponibili Czyborra, Haps e Pajac. Nessuna assenza per squalifica”, si legge nel sito ufficiale rossoblu. E intanto ha parlato in conferenza mister Gilardino, compagno e campione del mondo di Inzaghi in azzurro nel 2006 ma soprattutto compagno al Milan. I due, complementari per caratteristiche, venivano spesso alternati da Ancelotti, che difficilmente li schierava insieme.

“C’è entusiasmo in squadra e in tutto l’ambiente, lo percepiamo. Dobbiamo essere bravi a farci coinvolgere ma allo stesso tempo a mantenere la lucidità durante i novanta minuti così come abbiamo fatto nelle ultime partite”, dice Gilardino ai giornalisti, come riporta Il Secolo XIX. “Dal 31 marzo inizia un nuovo campionato, non bisogna guardare la classifica della Reggina, una squadra ferita ma in piena corsa per i playoff“.

“A seconda di come giocherà la Reggina, se con il 4-3-3 o con il 3-5-2, noi siamo preparati – dice ancora il tecnico – Altre volte al Ferraris è capitato che le squadre hanno provato a chiudere tutti gli spazi, per questo servirà avere anche tanta pazienza contro una squadra che ha sia capacità tecniche che fisiche. Il record di spettatori? I ragazzi sono stati bravi con il loro atteggiamento a guadagnarsi l’affetto dei tifosi, il popolo genoano non ha mai fatto mancare il suo sostegno”.