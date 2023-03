Gara ciclistica a Capo Milazzo, modifiche alla circolazione stradale

StrettoWeb

Domenica 26 marzo dalle 9 alle 13 si svolgerà a Capo Milazzo la gara ciclistica denominata “6° Mediofondo Capo Milazzo”. La corsa avrà come punto di partenza il lungomare Garibaldi (zona Palazzo D’Amico) e interesserà le seguenti strade: C. Colombo, G.B. Impallomeni, Domenico, S. Giuseppe, Addolorata, Croce, Paradiso, Dei Platani (SP72bis), A. Moro (strada panoramica – SP72bis).

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione è stata disposa con ordinanza dirigenziale la modifica della segnaletica stradale nelle zone interessate ed in particolare dalle 7 alle 13 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie: Addolorata, Croce, Paradiso, Dei Platani (SP72bis), A. Moro (strada panoramica – SP72bis), Lungomare Garibaldi (da intersezione con via A. Moro a intersezione con via C. Colombo), C. Colombo, G.B. Impallomeni, S. Domenico, S. Giuseppe. Nelle stesse vie dalle 08,30 alle 13 previsto anche il divieto di transito.