Fuscaldo: 67enne si ferisce con la motozappa nel cosentino, è grave

Tragedia sfiorata nel comune di Fuscaldo, in provincia di Cosenza. L’episodio è avvenuto ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 15:30, nelle campagne della cittadina in località Moschera: un uomo di 67 anni stava eseguendo dei lavori nei terreni di sua proprietà quando, accidentalmente, si è ferito con la motozappa. Immediato l’arrivo dei soccorsi che, pare, abbia constatato ferite gravi agli arti inferiori. L’uomo quindi, è stato trasportato d’urgenza all’Annunziata di Cosenza con l’elisoccorso per stabilizzarlo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando locale per gli accertamenti del caso.