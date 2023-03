Fumo, in arrivo legge che lo vieta anche all’aperto

StrettoWeb

E’ già in bozza il provvedimento che prevede lo stop totale per legge al fumo anche all’aperto. La norma dei tecnici della Salute prevede che non si possa più fumare ne sigaretta ne sigaretta elettronica all’aperto.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva già annunciato il mese scorso il divieto di fumo al chiuso anche a prodotti da svapo, Iqos e tutte le sigarette elettroniche. Chi trasgredirà sarà soggetto a sanzioni che verranno effettuate dalle forze dell’ordine chiamate in caso di mancato rispetto delle leggi.

Una stretta arriva anche per la pubblicità delle sigarette elettroniche in generale e i trasgressori saranno soggetti a multe di 275 euro, ridotta del 50% se si paga entro 60 giorni.