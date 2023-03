Friuli Venezia Giulia, il Centro/Destra chiude la campagna elettorale a Udine. Meloni: “Fedriga è capace”

StrettoWeb

Chiusura di campagna elettorale per il Centro/ Destra in Friuli Venezia Giulia. In videocollegamento il Premier Giorgia Meloni ha detto: “sono mortificata ma non ce l’ho fatta a esserci. Ci tenevo a esserci, seppure solo in video, perché credo che il voto di domenica e lunedì sia molto importante per il centrodestra”. Al comizio per lanciare per il candidato leghista Massimiliano Fedriga c’erano i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

“Domenica – sottolinea Meloni – i cittadini del Friuli hanno la possibilità di dare continuità al buon governo del centrodestra con un presidente uscente capace: siamo qui compatti e uniti come lo siamo al livello nazionale, con buona pace di chi racconta liti completamente inventate. E’ una buona notizia che mentano per attaccarti, vuol dire che non hanno motivi veri. Il clima tra di noi è ottimo, sono gli altri nervosetti. Dov’è il disastro che doveva venire con il nostro arrivo? C’è rispetto nei nostri confronti”.