Francia in rivolta contro la riforma delle pensioni

E’ stata respinta la mozione di sfiducia contro il governo francese di Elisabeth Borne. I voti a favore della mozione sono stati 94 sui 287 necessari, 6 in più degli 88 deputati del partito. Studenti mobilitati contro la riforma delle pensioni con una serie di azioni che vanno dai comizi ai blocchi, con diverse centinaia di studenti dell’università di Parigi 1 che hanno votato per occupare la sede di Tolbiac.

Tensioni e disordini a Parigi, dove in alcuni punti la polizia ha caricato i manifestanti, e proteste spontanee in molte città della Francia. Lo riferiscono i media locali. Manifestazioni spontanee si segnalano a Strasburgo, Lione, Tolosa e Lille, dove si registra il lancio di lacrimogeni da parte della polizia per disperdere la folla.

Marine Le Pen ritiene che la premier francese Elisabeth Borne “debba lasciare il suo incarico, o il presidente Macron deve farla dimettere”.